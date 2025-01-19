Vedat Işıkhan: Aday Havuz Sistemi ile iş arayanla işverenler buluşuyor

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla 2024 Eylül'de hayata geçen Aday Havuz Sistemi'nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları rakamları ile aktardı.

Buna göre, İŞKUR'un "Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildi.

Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şu yönde oldu:

Geçtiğimiz yılın eylül ayında hayata geçirdiğimiz Aday Havuz Sistemimiz ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına kolay erişebilmelerini sağlıyor, işverenlerin ise ihtiyaç duyduğu nitelikli adaylara hızlıca ulaşabilmelerine imkan sunuyoruz.

"82 BİN 544 İŞ ARAYAN VATANDAŞ İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ"

Aday Havuz Sistemi sayesinde 6 bin 952 farklı işveren toplam 23 bin 911 arama gerçekleştirdi. Bu sorgulamalar sonucunda 82 bin 544 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi.

İstihdamı destekleyici uygulamalarımız ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye devam edeceğiz.

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