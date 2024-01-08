Vedat Işıkhan: İŞKUR, 2023 yılında 1,2 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kamu istihdamında faaliyet gösteren İŞKUR'un 2023 yılındaki çalışmalarına dair bilgi verdi.

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl yaptığı bireysel görüşme, iş yeri ziyareti ve işe yerleştirilen vatandaşlara ait sayıları aktardı.

İşe yerleştirilen 1 milyon 237 bin 26 vatandaşın 464 bin 138'i kadın, 772 bin 888'i ise erkek oldu.

Bakan Işıkhan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un Türkiye'nin iş gücü piyasasında önemli bir aktör olduğunu belirterek yaptığı açıklama şöyle:

Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR, ülkemizin işgücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ediyor. 2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptık.

"İşverenin yanında olmaya devam edeceğiz"