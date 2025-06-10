Vedat Işıkhan: İŞKUR, 5 ayda 614 bin 586 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla vatandaşların iş arama süreçlerine destek olduklarını belirtti.

"986 BİN 856 AÇIK İŞ TESPİT ETTİK"

Vedat Işıkhan, paylaşımında çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: