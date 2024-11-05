Vedat Işıkhan'dan emeklilik sistemi ve asgari ücret ile ilgili açıklama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Türk'te katıldığı programda Busa Gençtürk'ün sorularını yanıtlayarak, çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan "Emeklilik sisteminde değişiklik olacak mı?" sorusuna cevap verirken, asgari ücretle ilgili de önemli bilgiler de aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sağlık sisteminin tek çatı halinde birleştirilmesine yönelik açıklamaları şu şekilde:

Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik çerçevesinde yapılan düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak bizler 2002 yılından bu yana sosyal güvenlik sistemimizde ciddi anlamda reform çalışmaları gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, emekli sandığı şeklinde yürütülen sağlık hizmetleri tek çatı altında birleştirildi.

"EMEKLİLİK SİSTEMİMİZDE ŞU ANDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORUZ"

Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. Emeklilik sistemimizde şu anda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil. Emeklilik sistemimizi daha iyi noktaya taşıyabilecek, aktüeryal dengeyi daha iyi boyutlara bize gelebilecek her türlü değerlendirmeyi Bakanlık olarak göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha adil bir sistemin kurulması da bizim için çok önemli.

"YENİ ÜCRET ÇALIŞMALARI ARALIK ALININ İLK HAFTASINDA BAŞLAYACAK"

Asgari ücret, ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabii hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak.

"ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE EN ÖNEMLİ PARAMETRE ENFLASYON"

2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var? Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler.

"YENİ ÜCRET ÇALIŞANLARIN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTECEK"