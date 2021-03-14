Yabancı uzmanlar ekonomi reformları, piyasa ve yatırımcı dostu buldu

Yabancı stratejistler, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirerek "piyasa ve yatırımcı dostu" olduğu doğrultusunda görüşlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomik Reform Paketi'ni açıklamasının ardından yurt içinden ve dışından ekonomi çevreleri görüşlerini "paketi olumlu buldukları" şeklinde paylaştı.

Yabancı stratejistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin, hem piyasa ve yatırımcı dostu olduğunu hem de enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkardığını belirtti.

"REFORMLAR, ENFLASYONU DAHA DÜŞÜK SEVİYEYE GETİRMEYE ODAKLI"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en acil ele alınması gereken konulardan birinin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayarak, ekonomi reformlarının enflasyonu daha düşük seviyelere indirebilecek piyasa dostu ögeler barındırdığını söyledi.

"KURULAN KOMİTE, GIDA FİYATLARNDA ETKİLİ OLACAK"

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulmasının gıda fiyatları gibi birtakım unsurlarda yapısal değişikliklerle sonuçlanabileceğini aktaran Matys, gıda fiyatlarının enflasyonist baskılara sebep olan ana nedenlerden biri olduğunu kaydetti.

"HANEHALKI ÜZERİNDEKİ YÜKSEK FİYAT YÜKÜNÜ HAFİFLETEBİLMEK İÇİN"

Ekonomi reformlarının, hükümet ve Merkez Bankası'nın yüzde 5'lik enflasyon hedefi için politikaları birlikte koordine ettiğinin göstergesi olduğunu belirten Matys, bu hedefin, Türkiye ekonomisinin bütün potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve hanehalkı üzerindeki yüksek fiyat yükünü hafifletebilecek önemli bir bileşen olduğunu söyledi.

"REFORMLAR, İŞ DÜNYASI VE YATIRIMCI DOSTU OLARAK GÖZÜKÜYOR"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de "Ekonomi reformları, sorunlu kredisi bulunsa da yaşama şansı olan şirketlerin doğru yönlendirilmesi açısından olumlu." ifadesini kullandı.

Ash, reformların, iş dünyası ve yatırımcı dostu olarak gözüktüğünü ifade etti.