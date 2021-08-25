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    Yangınlardan zarar gören üreticilere 9.5 milyon lira hasar ödemesi

    TARSİM, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere 9 milyon 500 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:58
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    Yangınlardan zarar gören üreticilere 9.5 milyon lira hasar ödemesi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9 milyon 500 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

    "AFET BÖLGESİNDEKİ ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ"

    Pakdemirli, mesajında, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.

    Bekir Pakdemirli mesaj

    "BU HAFTA İÇERİSİNDE 1 MİLYON 600 BİN LİRA DAHA ÖDEME YAPILACAK"

    Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 9 milyon 500 bin lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 milyon 600 bin lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

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