Yapı Kredi Bankası’ndan 20 bin TL indirim fırsatı

İlk kez bir bankadan kredi kartı aldınız ve ilk defa bir alt limite uygun sınırsız hesap açtınız. Buna karşılık size tanımlanan kartta 20 bin liralık indirim yüklenecek.

Yapı Kredi Bankası tarafından “SINIRSIZ20BIN” kampanya kodu kullanılarak sunulan avantajlardan yararlanmak için ilk kez hesap açılması gerekiyor.

Hesap, Yapı Kredi Mobil üzerinden açılabilecek.

22 VE 23 EYLÜL

Yapı Kredi Bankası’nca başlatılan kampanya 22-23 Eylül 2025 tarihleri arasında “SINIRSIZ20BIN” kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecek.

Yapı Kredi’nin “SINIRSIZ20BIN” kampanyasından yararlanma ve başvuru koşulları tek tek sıralandı.

KAMPANYA’DAN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecek.

Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacak.

KAMPANYA KODU GİRİLMELİ

Bankadan verilen bilgilere göre, kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına aldıkları kampanya kodunu girmeleri gerekiyor.

Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan yararlanamayacak.

KREDİ KARTI BAŞVURUSU ONAYLANMALI

Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecek.

KAMPANYAYA BAŞVURU ADIMLARI

Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra, kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak "Dijital Kart Tanımlama" seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek dijital kart oluşturmalı.

100 LİRALIK WORLDPUAN YÜKLENECEK

22-23 Eylül 2025 tarihleri arasında SINIRSIZ20BIN kodu ile Yapı Kredi Mobil'den ilk defa müşteri olanlara 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi müşterilerin TLcard'larına yapılacak.

İNDİRİM YÜKLEMESİ YAPILACAK HESAP TARİH VE TUTARLARI

Müşterileri 22-23 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk defa Yapı Kredi kredi kartı açtıkları takdirde 1.000 TL, Yapı Kredi Mobil'den ilk defa sınırsız hesap açarak alt limite uygun olarak mevduat ekledikleri takdirde 19 bin TL olarak toplamda 20 bin TL değerinde indirim yüklemesi yeni açılan Yapı Kredi kredi kartlarına yapılacak.

ÖDÜLLENDİRME ZAMANI

Kampanya kapsamında yapılacak ödüllendirme, 30 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

ÖDÜLLENDİRME KOŞULLARI

Ödüllendirmelerin yapıldığı tarihte kredi kartının açık, kullanılabilir durumda olması ve sınırsız hesap içerisinde mevduatının hazır bulunması gerekiyor.

Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabiliyor.

Kampanya, başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemiyor.

Banka, kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da açıklamalarına ekledi.

SINIRSIZ20BIN’İN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

İLK KEZ KREDİ KARTI ALANLARA: 1.000 TL

22-23 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk defa kredi kartı alanlara: 1.000 TL

İLK KEZ SINIRSIZ HESAP AÇANLARA: 19 BİN TL

İlk defa sınırsız hesap açarak alt limite uygun olarak mevduat ekleyenler: 19 bin TL

TOPLAM: 20 BİN TL

