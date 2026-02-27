Korsan oyunlar ve yazılımlar üzerinde RenEngine yükleyicisi tespit edildi

Kaspersky, RenEngine örneklerini ilk kez Mart 2025’te tespit ettiğini ve o tarihten bu yana güvenlik çözümlerinin kullanıcıları söz konusu tehdide karşı koruma altına aldığını açıkladı.

Son raporlarda öne çıkan korsan oyunların ötesine geçen Kaspersky araştırmacıları, saldırganların RenEngine’i dağıtmak amacıyla aralarında CorelDRAW gibi grafik düzenleme yazılımlarının da bulunduğu korsan yazılımlar sunan onlarca web sitesi oluşturduğunu belirledi. Bu durum, saldırı yüzeyinin yalnızca oyuncu topluluğuyla sınırlı kalmadığını; lisanssız yazılım arayan tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişlediğini ortaya koyuyor.

Kaspersky; Rusya, Brezilya, Türkiye, İspanya ve Almanya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde olay kaydetti. Dağıtım modeli, hedefli operasyonlardan ziyade fırsatçı saldırı yaklaşımına işaret ediyor.

REN’PY TABANLI SAHTE OYUNLAR ÜZERİNDEN ÇOK AŞAMALI ZARARLI YAZILIM DAĞITIMI

Kaspersky’nin RenEngine’i ilk tespit ettiği dönemde söz konusu zararlı yazılım, Lumma Stealer adlı bilgi hırsızını dağıtıyordu. Güncel saldırılarda ise nihai yük olarak ACR Stealer’ın dağıtıldığı, bazı enfeksiyon zincirlerinde ise Vidar Stealer’ın da yer aldığı gözlemlendi.

Kampanya, Ren’Py görsel roman motoru üzerine inşa edilmiş oyunların değiştirilmiş sürümlerini istismar ediyor. Kullanıcılar enfekte yükleyicileri çalıştırdığında, arka planda kötü amaçlı komut dosyaları yürütülürken sahte bir yükleme ekranı görüntüleniyor. Bu komut dosyaları, sanal ortam (sandbox) tespit yetenekleri sahip. Süreçte, modüler bir kötü amaçlı yazılım dağıtım aracı olan HijackLoader kullanılıyor.

“POTANSİYEL KURBAN HAVUZU CİDDİ ÖLÇÜDE BÜYÜYOR”

Kaspersky Tehdit Araştırmaları Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti Pavel Sinenko, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Bu tehdit sadece korsan oyunlarla sınırlı değil; saldırganlar aynı teknikle crack'li verimlilik yazılımlarını da hedef alıyor. Bu da potansiyel kurban havuzunu ciddi ölçüde büyütüyor. Oyun arşiv formatları motorlara ve oyunun adına göre değişiklik gösterir. Eğer bir motor kendi kaynaklarının bütünlüğünü kontrol etmiyorsa, saldırganlar 'oynat' butonuna bastığınız anda devreye girecek zararlı yazılımları sisteme kolayca yerleştirebilir."

Kaspersky çözümleri RenEngine’i Trojan.Python.Agent.nb ve HEUR:Trojan.Python.Agent.gen olarak; HijackLoader’ı ise Trojan.Win32.Penguish ve Trojan.Win32.DllHijacker olarak tespit ediyor.

GERÇEK BEDEL GÜVENLİĞİNİZ OLMASIN

Kaspersky, oyun ve yazılımların yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan indirilmesi gerektiğini vurguluyor. Korsan içeriklerin, kötü amaçlı yazılımların en yaygın dağıtım kanallarından biri olduğuna dikkat çekiliyor.

Şirket, güvenilir bir güvenlik çözümü olarak Kaspersky Premium’un Davranışsal Tespit (Behavior Detection) bileşeni sayesinde meşru yazılım gibi gizlenen tehditleri, zararlı faaliyetleri üzerinden tespit edebildiğini ve RenEngine benzeri tehditlere karşı koruma sağladığını belirtiyor.

Ayrıca bilinen güvenlik açıklarının kapatılması için işletim sistemi ve uygulamaların güncel tutulması öneriliyor. Kullanıcıların “ücretsiz” tekliflere karşı temkinli olması gerektiği hatırlatılırken, ücretli bir oyun ya da yazılımın resmi olmayan platformlarda ücretsiz sunulmasının ciddi güvenlik riskleri barındırabileceği ifade ediliyor.