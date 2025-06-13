Yaş çay alımında üretim beklentisi: 420 bin ton

AA

Nisan ayında yaşanan don olayları sonrası çay hasadında yaşanılan gecikme, rekolteyi olumsuz etkiledi...

Bu nedenle geçen yıl işlenenle bu yıl üretilmesi beklenen yaş çay miktarında değişiklikler yaşanıyor..

Konuyla ilgili Rize Ticaret Borsası Başkanı (RTB) Mehmet Erdoğan, yazılı bir açıklama yaptı.

YAŞ ÇAYDA BEKLENTİ 420 BİN TON

Erdoğan, birinci sürgün yaş çay alımının ardından yaklaşık 400-420 bin tonluk üretim beklendiğini belirtti.

YÜZDE 20'LİK REKOLTE KAYBI

Birinci sürgünde geçen yıl 490 bin ton yaş çay işlendiğine işaret eden Erdoğan, "Ancak bu yıl ÇAYKUR ve özel sektör toplamında bahçeden gelecek çayla birlikte yaklaşık 400-420 bin tonluk bir üretim beklenmektedir. Bu da yaklaşık yüzde 20'lik bir rekolte kaybına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, rekoltedeki düşüşün yalnızca iklim koşullarından kaynaklanmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

2024 yılında makineli tarıma kısmen geçilmişti. Ancak bu yıl işçilik maliyetlerinin artması nedeniyle tamamen makineli tarımla hasat yapılmaktadır. Ne yazık ki makineli tarımda uygulanan yanlış hasat teknikleri, çay filizlerinin yeterince gelişmesini engellemekte, dipten yapılan kesimler kaliteyi düşürmektedir.



Bu sezonun başından itibaren kaliteli yaş çay hasadı için sektör olarak ortak karar almış olsak da bu yeterli olmadı. Birinci sürgünden elde edilen kuru çayda kalite parametrelerinde düşüş yaşanmıştır.

"ÇAY SANAYİSİ AÇISINDAN 2025 ZOR BİR YIL"

Çay sanayisi açısından 2025'in zor bir yıl olduğunu belirten Erdoğan, "Ham madde maliyetleri yüzde 50, işçilik ve enerji maliyetleri yüzde 35, diğer girdilerde ise yüzde 30 ila 40 arasında artışlar yaşanmıştır. Ortalama olarak sektörümüzde yüzde 45 oranında bir maliyet artışı söz konusudur." ifadelerini kullandı.

"KURU ÇAYA YÜZDE 30 İLE 35 ORANINDA ZAM ELZEMDİR"

Türkiye'nin çay tüketiminde dünyada ilk sıra olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: