Yaşlı ve engelli aylıkları vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni açıklama...

Mart ayı için 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başladı.

YARDIM PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının devam ettiği kaydedildi.

YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEK SAĞLANIYOR

Bakanlık, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda destek sağlandığını ifade etti.

Eğitimden sağlığa ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Bakanlık, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.