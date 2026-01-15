Yatırımcılar yapay zekaya soruyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yatırımcıların yüzde 75’i kararlarını yapay zekâ ile birlikte alıyor.

ForInvest tarafından yapay zekânın yatırım dünyasındaki mevcut rolünü ve geleceğe yönelik beklentileri ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, yatırım karar alma süreçlerinde yapay zekâ kullanımının hızla arttığını ortaya koydu. Ipsos iş birliğiyle yapılan Yatırım & Yapay Zekâ Araştırması, yapay zekânın yalnızca teknolojik bir yenilik değil, yatırım dünyasında karar alma biçimlerini dönüştüren stratejik bir araç haline geldiğine işaret ediyor.

YATIRIM KARARLARINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, yatırım kararlarında yapay zekâyı yoğun, düzenli ya da nadiren kullandığını belirten yatırımcıların oranı yüzde 75’e ulaştı. Yapay zekâyı hiç kullanmayanların oranı ise yüzde 25’te kaldı. Bulgular, yatırımcıların yapay zekâya yönelik ilgisinin ve adaptasyonunun hızla arttığını gösteriyor.

EN BÜYÜK ETKİ PİYASA TAHMİNLERİNDE BEKLENİYOR

Araştırmaya göre, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekânın yatırım alanında en büyük etkiyi piyasa tahminlerinde göstermesi bekleniyor. Yapay zekâ destekli kişisel yatırım asistanları, portföy optimizasyonu, risk yönetimi ve haber analizi de önümüzdeki dönemde yapay zekânın en yoğun kullanılacağı alanlar arasında yer alıyor.

HİBRİT MODEL ÖNE ÇIKIYOR

ForInvest araştırması, yapay zekânın portföy yönetimindeki etkisinin artacağına işaret ederken, yatırımcıların büyük çoğunluğunun insan faktörünün tamamen ortadan kalkacağı görüşüne katılmadığını ortaya koyuyor. “Yapay zekâ beş yıl içinde portföy yönetiminde insanın yerini alabilir mi?” sorusuna yatırımcıların yüzde 47’si “kısmen” yanıtını verirken, yüzde 24’ü insanın yerini alabileceğini, yüzde 21’i ise alamayacağını düşünüyor.

RİSK ENDİŞELERİ DE GÜNDEMDE

Araştırmada, yapay zekâ kullanımının beraberinde getirebileceği riskler de dikkat çekiyor. Yatırımcıların yüzde 93’ü yapay zekânın bazı riskler barındırdığını düşünüyor. Veri güvenliği ve gizlilik, hatalı kararlar, kontrol kaybı ve etik sorunlar en çok dile getirilen risk başlıkları arasında yer alıyor. Yapay zekânın herhangi bir risk yaratmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 7’de kalıyor.

“YAPAY ZEKÂ YATIRIM DÜNYASININ GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Araştırmanın genel değerlendirmesine göre, katılımcıların yüzde 38’i yapay zekânın yatırım dünyasını hem değiştireceğini hem de geliştireceğini düşünüyor. Yüzde 37’lik kesim ise yapay zekânın dönüşüm yaratacağını ancak çok büyük bir fark oluşturmayacağını belirtiyor. Yapay zekânın yatırım dünyasına fayda sağlamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

Yatırımcıların yüzde 53’ü yapay zekânın rekabet avantajı yaratacağını ve farklılaşan aktörlerin öne çıkacağını belirtirken, yüzde 32’si yapay zekânın daha çok destekleyici bir rol üstleneceğini ifade ediyor. Yüzde 21’lik bir kesim ise yapay zekânın yatırım dünyasında fırsatları demokratikleştireceğini düşünüyor.

“YATIRIMCIYI DAHA BİLİNÇLİ ADIMLAR ATMAYA YÖNLENDİRECEK”

ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, yapay zekânın yatırım dünyasında karar alma süreçlerini kökten dönüştüren stratejik bir araç haline geldiğini belirterek, “Türkiye’de yatırımcıların dörtte üçünün yapay zekâyı aktif olarak kullanması sektörümüz için önemli bir dönüm noktası. Yapay zekâ, karmaşık veri setlerinin daha hızlı analiz edilmesini, piyasa dinamiklerinin anlık takip edilmesini ve risklerin daha sağlıklı yönetilmesini sağlıyor” dedi.

Sak, yapay zekânın insan deneyiminin yerini almak yerine onu güçlendiren bir unsur olduğuna dikkat çekerek, “ForInvest olarak yapay zekâyı, analitik derinliği artıran ve yatırımcıyı daha bilinçli adımlar atmaya yönlendiren bir destek unsuru olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde başarıyı, teknolojiyi insan aklıyla doğru şekilde entegre edebilen yapılar belirleyecek” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

-Türkiye’de yatırımcıların yüzde 75’i yatırım kararlarında yapay zekâdan faydalanıyor.

-Her üç yatırımcıdan biri yapay zekâ destekli araçlara yüksek düzeyde güven duyuyor.

-Yatırımcıların yüzde 75’i, yapay zekânın önümüzdeki beş yıl içinde yatırım dünyasını dönüştüreceğine inanıyor.

-Yüzde 21’lik kesim, portföy yönetiminde yapay zekânın insan faktörünün yerini alamayacağını düşünüyor.

-Yapay zekâya ilişkin en büyük endişe, yüzde 52 ile veri güvenliği ve gizlilik alanında yoğunlaşıyor.