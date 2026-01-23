Yem sanayicileri fiyatları, Ramazan sonuna kadar sabit tutacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıdaya, fahiş fiyat uygulamadan erişebilmesi için İstanbul ve Ankara'da PERDER üyesi zincir marketler fiyat sabitlediklerini duyurdu.

Andından et fiyatlarının artması noktasında etkisi bulunan yem fiyatlarının da sabitlendiği duyuruldu.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, "Yem fiyatlarını artırmama yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Karakuş, mevcut ürün fiyatlarında Ramazan ayı bitene kadar değişiklik yapmayacaklarını belirterek, "Yem fiyatlarında aşırı artışlara rağmen fiyatları sabit tutma yönünde gayret sarf ediyoruz, artırmama yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

"3 YILDIR YEM FİYATLARINI ENFLASYONUN ALTINDA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karakuş, son 3 yıldır yem fiyatlarını enflasyonun altında artırmak için sektör olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını, son 1 aydır ham madde fiyatlarındaki "anormal" artışlar nedeniyle fiyat hareketliliğinin görüldüğünü söyledi.

Bu duruma rağmen mart ayının ortasına kadar fiyat konusunda değişiklik yapmama yönünde bir irade beyanında bulunduklarını anlatan Karakuş, ham maddedeki hareketliliğin önüne geçmek için, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere, kamu kesimiyle istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Karakuş, ham madde fiyatlarındaki aşırı hareketliliğin geçici olduğunu öngördüklerini dile getirerek, "Hububat fiyatlarında geçmiş yıllarda olduğu gibi stabil fiyat devam edecektir. Anormal fiyat artışlarına meydan verilmeyecektir." diye konuştu.

"MART AYI SONUNDA PİYASALAR RAHATLAYACAK"

Hububat ve yağlı tohumlarla ilgili dünyada üretim rakamlarının iyi geldiğini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

Önümüzdeki 1 aylık boşluktaki fiyat hareketlerinin geçici olduğunu öngörüyoruz. Bu nedenle yem fiyatlarında aşırı artışlara rağmen fiyatları sabit tutma yönünde gayret sarf ediyoruz, artırmama yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Üreticilerimizin tedirgin olmamalarını ve bu yönde satıcılarla birlikte ani ve aşırı talep oluşturmamalarını ve mart ayı sonunda piyasaların rahatlayacağını söyleyebiliriz. Sadece soya ürünlerinde global ve tedarikteki aksaklıklardan kaynaklanan bir fiyat hareketliliği olmaktadır, bunun geçici olduğunu öngörmekteyiz.

"RAMAZAN AYI BİTENE KADAR FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK"