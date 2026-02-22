Yeminli mali müşavirlik sınavı tarihi belli oldu

Yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci olmak için bağlı bulunan kurumun açtığı sınavlara girmek gerekiyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) sınav duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilk kez katılacakların başvurularını 27 Şubat'a kadar, tekrar katılacakların da 23 Şubat-13 Mart tarihlerinde yapmaları gerekiyor.

İLK KEZ BAŞVURU YAPACAKLAR

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 27 Şubat itibarıyla hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

Öte yandan serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı da 25 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınavlara katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresine girerek ön başvuru yapmaları önem taşıyor.