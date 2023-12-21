Yeni asgari ücretle birlikte birçok ödeme değişecek Asgari ücretle ilgili zam pazarlığı sürerken aralık ayının sonuna kadar açıklanacak zam oranı, maaşlarla birlikte birçok kalemdeki ödemeyi de artıracak.

AA

Asgari ücret, sadece 7 milyon işçiyi ve ailesini değil etkilediği ödemeler açısından tüm ülkeye yakından ilgilendiriyor.

Asgari ücret, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul ediliyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.

Yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

İşsizlik ödeneği artacak

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Kıdem tazminatı yükselecek

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

Stajyer öğrenciler daha fazla para alacak

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak.

GSS primleri zamlanacak

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.

Askerlik ve doğum borçlanması bedeli artacak

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.

Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişecek?

İşsizlik ödeneği/maaşı

Genel sağlık sigortası (GSS) primi

Staj ücreti

Kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Asgari ücretlilerin rapor ücretleri

İsteğe bağlı sigorta primleri

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)