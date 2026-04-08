Vedat Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla kişi işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ocak-mart dönemi istatistiklerini paylaştı.

Türkiye'nin, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürdüğünü belirten Işıkhan, "İş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek, vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek şunları kaydetti:

"508 BİN 910 AÇIK İŞ TESPİT ETTİK"

Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.