Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği de arttı

AA

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.

2025'te geçerli olan asgari ücretin brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneği rakamı da değişecek.

EN DÜŞÜK İSŞİZLİK ÖDENEĞİ: 10 BİN 323 LİRA

2025'te 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için en düşük işsizlik ödeneği miktarı yeni asgari ücretle 10 bin 323 liraya yükselecek.

Ancak, 2024'te işsizlik ödeneği almaya başlayanların, işten ayrılmadan önceki son dört aylık kazanç tutarında herhangi bir değişiklik olmayacağı için aldıkları işsizlik ödeneği miktarı değişmeyecek. Bunun tek istisnası, üst sınırdan işsizlik ödeneği alan kişilerin ödemeleri olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÜST SINIRI: 20 BİN 646 LİRA

Asgari ücret artışıyla işsizlik ödeneği için belirlenen üst sınır da yükselecek. Dolayısıyla üst sınırdan ödeme alanların ödeme miktarı, yeni asgari ücrete göre belirlenen üst sınırı aşmayacak şekilde revize edilecek. Geçen yıl en yüksek 15 bin 880 lira uygulanan işsizlik ödeneği yeni asgari ücretle 20 bin 646 liraya çıktı.

ŞARTLARI

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a şahsen veya elektronik ortamda başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

SİGORTALILIK SÜRESİNE GÖRE ÖDEME YAPILIYOR

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.