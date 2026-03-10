EPDK elektrik, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verdi

EPDK elektrik, petrol ve LPG piyasalarında toplamda 21 lisans verdiğini ilan ederek detaylarını kamuoyuna duyurdu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında toplam 21 lisans verirken, 1 şirketin lisans süresini uzattı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun konuya ilişkin ilanı yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, elektrik piyasasında 15 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 1 organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 4 üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şirketin üretim lisansı iptal edildi.
PETROL PİYASASINDA VERİLEN LİSANSLAR
Petrol piyasasında 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete depolama lisansı verildi.
LPG piyasasında ise 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)