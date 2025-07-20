Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı: 617 ton yük taşıdı

Yerli ve milli ürünlerle, her geçen gün ulaştırmada bir başarıya daha imza atılıyor...

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi da eklendi.

617 TON YÜK TAŞIDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi E5003, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, E5003'ün Eskişehir çıkışlı tarifeli yük treniyle 125 kilometrelik mesafeyi kat ederek Sazılar İstasyonu'na 26 vagon ve 617 ton yük taşıdığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ LOKOMOTİFİ YOLCULUĞUNU TAMAMLADI

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifinin, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

"125 KİLOMETRE MESAFE YOL KAT ETTİ"

Bakan Uraloğlu, teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek "Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 tonluk yük taşıdı." dedi

"YERLİLİK ORANIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR"

E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana yerli demiryolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: