Yılın 9 ayında ABD ve Rusya'ya ihracat arttı

Ocak-Eylül döneminde, koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat yüzde 5,4, Rusya'ya yaptığı ihracat ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

Türkiye'nin Ocak-Eylül 2019'da 5 milyar 826 milyon 797 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 6 milyar 138 milyon 749 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin ABD'ye ve Rusya Federasyonu'na ihracatı, koronavirüs salgınına rağmen yılın 9 ayında arttı.

Koronavirüsün olumsuz etkilerinden dolayı ocak-eylül döneminde birçok ülkeye dış satımda gerilemeler görülse de Türkiye'nin, bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Rusya Federasyonu'na ihracatı hız kesmedi.

ABD'YE İHRACAT, 6 MİLYAR 138 MİLYON 749 BİN DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin geçen yılın ocak-eylül döneminde 5 milyar 826 milyon 797 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 6 milyar 138 milyon 749 bin dolara yükseldi.

RUSYA’YA İHRACAT, 2 MİLYAR 780 MİLYON 11 BİN DOLAR

Rusya Federasyonu'na bu dönemde gerçekleşen dış satım da yüzde 2,6 artışla 2 milyar 710 milyon 72 bin dolardan 2 milyar 780 milyon 11 bin dolara ulaştı.

ABD’YE EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN

Sektörler bazında ülkelerin dış satımlarına bakıldığında yılın 9 ayında ABD'ye en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi bu dönemde ABD'ye 636 milyon 733 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Bu ülkeye otomotiv endüstrisinin ardından halı sektörü 621 milyon 467 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 595 milyon 526 bin dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 585 milyon 529 bin dolarlık, savunma ve havacılık sanayi 531 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörü 3 milyon 955 bin dolarlık, gemi ve yat sektörü 20 milyon 624 bin dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 163 milyon 824 bin dolarlık, mücevher sektörü 350 milyon 692 bin dolarlık, çelik sektörü 301 milyon 252 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

RUSYA'DA ÖNE ÇIKAN SEKTÖR YAŞ MEYVE VE SEBZE OLDU

Rusya Federasyonu'na ise bu dönemde en fazla ihracatı 543 milyon 990 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 334 milyon 989 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 312 milyon 102 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 267 milyon 89 bin dolar makine ve aksamları, 203 milyon 929 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.