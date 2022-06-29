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    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı

    Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık satış noktaları faaliyetlerine başladı. Türkiye genelinde açılan kurbanlık pazarlarının gözdelerinin fiyatları dudak uçuklatıyor.
    • 29.06.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:21
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    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı

    Türkiye'nin her ilinde açılan pazarlardan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan alanda, yaklaşık 2 tonluk “Fırtına” isimli şarole ırkı kurbanlık tosun 120 bin liradan satışa çıkarıldı.

    Sahibi, Fırtına'ya 3 yıldır gözü gibi bakıyor

    Yozgat’ın Çekerek ilçesinde besicilik yapan ve mandırasındaki kurbanlıklarını bayrama hazırlayan İlyas Süzener, 3 yıldır özenle baktığı ve “Fırtına” ismini verdiği şarole ırkı boğayı satışa sundu.

    "Fırtına, günde 20 kiloluk yem yiyor"

    Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, “Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı.

    Yozgat ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı #1

    2 ton ağırlığında

    Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan “Fırtına” isimli kurbanlık tosunu alan kişiye, sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun, yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor.

    Yozgat ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı #2

    Şarole cinsi tosun 120 bin lira

    İHA'nın haberine göre, Süzener, "Çekerek’te besicilik yapıyorum. Tosunumuzun cinsi şarole. Günlük 20 kilograma kadar yem yiyor, kuru besi yapıyorum, özenle bakıyorum. 3 yaşından beri yetiştiriyorum. Hayvanımız 3 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santimetre genişliğinde, canlı 2 ton geliyor. Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin lira  istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun.” dedi.

    Yozgat ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı #3

    Yozgat ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı #4

    Yozgat ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı #5


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