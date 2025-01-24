Yurt dışı kredisi kullanımına ilişkin esaslarda yeni kararlar

REUTERS

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında sağladıkları kredilerin yurda getirilerek kullanımına ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Türk Lirası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde düzenleme yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİNİN ESASLARINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Tebliğle, ilgili tebliğin "krediler" başlıklı 11. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirleneceği hüküm altına alındı.

TEBLİĞLE BİRLİKTE YAPILAN DÜZENLEMELER

Öte yandan tebliğin "döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kullanılmasındaki muafiyet kapsamına kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yanı sıra "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler" de eklendi.