Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi! 250 baz puan artış bekleniyor Merkez Bankası, politika faizi kararını önemizdeki hafta perşembe günü (21 Aralık) verecek. Ve piyasalara, Türkiye ekonomi gündeminin en önemli kararı olan politika faizinin artırılması beklentisi hakim.

AA

Gelecek hafta çarşamba tüketici güven endeksi, perşembe TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.

TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 40 baz puandan 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Geçen hafta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Erkan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısında da Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Uluslararası doğrudan yatırım girişi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), ekimde Türkiye'ye 1 milyar 188 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi.

Piyasaların kapanışı

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,01 artışla 7.993,85 puandan tamamladı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,01 üzerinde 28,9901'den tamamladı.

Moody's'in Türkiye değerlendirmesi

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, ise makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının marjlarını desteklediğini bildirdi.

En yüksek hissi senedi girişi

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

TCMB'nin toplam rezervleri

TCMB'nin toplam rezervleri de 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)