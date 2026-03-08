Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Gelecek hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararları ile ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

SANAYİ HIZLANDIRMA YASASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) taslağına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bolat, yazılı açıklamasında, Kos ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yönelik olarak ilerleyen dönemde bağlantısallık alanında atılabilecek kapsamlı adımlar üzerinde çalışmaları sürdürmek için mutabık kaldıklarına işaret etti. Bolat, "AB ile ekonomik ve ticari başlıklarda yürüttüğümüz yakın istişarelerde, ikili entegrasyonumuzu derinleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,74 düşüşle 12.792,81 puandan kapandı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 44,0770'ten tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde salı sanayi üretimi, perşembe TCMB faiz kararı, cari denge, cuma TCMB piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları takip edilecek.



