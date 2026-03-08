Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanları geçti

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir, emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği üç şehir olarak dikkati çekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kasım 2025 verilerine göre, sosyal güvenlik sisteminde 26 milyon 346 bin 901 çalışan ve 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor.

Emeklilerin, 11 milyon 520 bin 51'i işçi, 2 milyon 921 bin 564'ü esnaf/çiftçi ve 2 milyon 555 bin 659'u memur statüsünden aylık alıyor.

EN ÇOK EMEKLİ İSTANBUL'DA YAŞIYOR

İstatistiklere göre, İstanbul, 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.

İstanbul'u 1 milyon 332 bin 487 emeklinin yaşadığı Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emeklinin yaşadığı İzmir izledi.

Bu kapsamda, Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5'ine üç büyükşehir ev sahipliği yapıyor.

EN AZ EMEKLİ ARDAHAN, BAYBURT VE TUNCELİ'DE

Türkiye genelinde en az emekliye sahip iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu.

EMEKLİ SAYISININ ÇALIŞANI GEÇTİĞİ İLLER

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği emekli şehirleri olarak öne çıkıyor.

Buna göre, 152 bin 193 çalışanın olduğu Zonguldak'ta 182 bin 539 emekli, 57 bin 5 çalışanın olduğu Sinop'ta 66 bin 273 emekli, 371 bin 76 çalışanın olduğu Balıkesir'de ise 373 bin 983 emekli bulunuyor.

5 ÇALIŞANDAN 1'İ İSTANBUL'DA

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir en çok sigortalı çalışanın, Bayburt, Ardahan ve Tunceli ise en az sigortalı çalışanın bulunduğu iller olarak sıralandı.

6 milyon 30 bin 615 çalışanın bulunduğu İstanbul, Türkiye genelindeki sigortalı çalışanların yüzde 22,8'ine sahip il oldu.

İstanbul'u 2 milyon 156 bin 110 sigortalı çalışanla Ankara, 1 milyon 463 bin 57 sigortalı çalışanla İzmir takip etti.

"YETKİLİLERİN EMEKLİ ÖNCELİKLİ POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, verilere ilişkin, emeklilerle ilgili istatistiklerin, emeklilerin profilinin çıkartılmasındaki temel başvuru kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Emekli nüfusunun büyükşehirlerle birlikte, denize kıyısı olan illerde de yoğunlaştığına işaret eden Ergün, şunları kaydetti:

Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve sosyal yaşamla birlikte denize kıyısı olan şehirlerin de belirleyici olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan tabloda, hükümet ve yerel yönetimlerce, emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlerin nerelere yapılacağı net bir şekilde ortaya çıkıyor. 17 milyonu bulan emekli sayısı toplumun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz.