Yusuf Dikeç hareketinin ticari amaçla izinsiz kullanılması suç 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu dünyada yankı bulurken bu duruşun ticari amaçla kullanımının yol açacağı sorunlar gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür izinsiz kullanımın para ve hapis cezası olduğunu hatırlatıyor.

AA

Bu yıl Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin başınısından çok 10 metre havalı tabancada yarışan Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu ve birçok kişinin bu pozu taklit etmesi konuşuldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atış pozu, milyonlarca etkileşim alarak sosyal medyada gündem oldu.

Olimpiyatlarda Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan yaptığı atış sırasında çekilen fotoğrafı uluslararası alanda büyük ilgi gördü.

Sporcuya ait poza ilişkin çok sayıda farklı tişört baskıları ve animeler yapıldı.

Uzmanlar, sporcuların ve ünlülerin kendi isim ve imajlarını başkaları tarafından ticari olarak kullanılmasından kaynaklanan riskler ulunduğunu belirtiyor.

DİKEÇ'İN POZUNUN TİCARİ AMAÇLA KULANIMINA UYARI

Uzmanlar, bu pozun ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

GÖRSELLER KANUNLA KORUNUYOR

Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner, herkesin kendisine ait isim, unvan, yazılı ya da görsel tüm görüntülerinin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında koruma altında olduğunu anımsattı.

"İZİNSİZ KULLANAN HUKUKİ VE CEZAİ YAPTIRIMA UĞRAR"

Yalçıner, uluslararası alanda da tescil haklarının geçerli olduğuna dikkati çekerek, gerçek kişilerin bu haklarının izinsiz olarak başkaları tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasının, ilgili mevzuat kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

İznin kapsamı ve süresi açıkça belirtilecek şekilde yazılı olması önemle gerekir. Bu tür yazılı izin marka, tasarım ve telif hakları ile ilgili olduğunda lisans sözleşmesine konu olur. Lisans sözleşmesi, kullanıma izin verilen kullanıcının kullanımı ile ilgili tüm ayrıntıları kapsamalıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)