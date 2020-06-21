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Zam sonrası en düşük emekli maaşı
Temmuz ayında maaşlara yüzde 4.57 oranında zam alması beklenen emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 08:54
Emeklilerin gözü temmuz maaşında.
Sayıları 10 milyonu bulan, SSK, Bağkur ve tarım emeklileri senede iki kere bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alıyor.
YÜZDE 4.57'LİK ZAM HESABI
Son 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.
Emekli maaşlarına yüzde 4.57'lik zamma kesin gözüyle bakılıyor.
Enflasyon bu oranın üzerine çıkarsa emekliler daha fazla zam alacak.
Kesin rakam, 3 Temmuz'da belli olacak.
KİM NE KADAR ALACAK
Yüzde 4.57 zam alınması durumunda en düşük SSK emeklisinin aylığı 2 bin 214 liraya, Bağkur emeklisinin aylığı 1985 liraya tarım emeklisinin aylığı ise 1500 liraya çıkacak.