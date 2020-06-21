Zam sonrası en düşük emekli maaşı

Temmuz ayında maaşlara yüzde 4.57 oranında zam alması beklenen emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Emeklilerin gözü temmuz maaşında.

Sayıları 10 milyonu bulan, SSK, Bağkur ve tarım emeklileri senede iki kere bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alıyor.

YÜZDE 4.57'LİK ZAM HESABI

Son 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.

Emekli maaşlarına yüzde 4.57'lik zamma kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyon bu oranın üzerine çıkarsa emekliler daha fazla zam alacak.

Kesin rakam, 3 Temmuz'da belli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK

Yüzde 4.57 zam alınması durumunda en düşük SSK emeklisinin aylığı 2 bin 214 liraya, Bağkur emeklisinin aylığı 1985 liraya tarım emeklisinin aylığı ise 1500 liraya çıkacak.