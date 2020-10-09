Zehra Zümrüt Selçuk: 159 işverene, 950 milyon lira normalleşme desteği sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 159 bine yakın işverene 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladıklarını bildirdi.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yanında işçi ve iş verenler için ekonomik destek sağlayan adımlar da atıldı.

Pandemi sürecinde işçi ve iş verenlerin zarar görmemesi için sağlanan destekler de yatırılmaya devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlere yapılan çalışan desteklerine ilişkin güncel bilgilendirmede bulundu.

1.2 milyondan fazla çalışanı olan 159 bine yakın işverene 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağlandığını belirten Bakan Selçuk, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"159 bine yakın işverene 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık."