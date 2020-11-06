Zehra Zümrüt Selçuk: Asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için pazarlık hazırlığı var. Konuyla ilgili Bakan Selçuk yaptığı ilk açıklamada uzlaşı diledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİ..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

“SGK'NIN GELİRLERİNİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI ARTACAK”

Bakanı Selçuk, sunumunda "SGK'nın 2002'de yüzde 71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda yüzde 84 olmasını bekliyoruz." açıklaması yaptı.

“SOSYAL KORUMA KALKANI DESTEKLERİ 41 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ”

Selçuk, sunumunda Sosyal Koruma Kalkanı çalışmalarına da değinerek, bu kanalla sağlanan yardım ve desteklerin toplam tutarının 41 milyar lirayı geçtiğini belirtti.