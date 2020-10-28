Doğum yapan annelere yapılan yardım miktarı açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye toplam 39 milyon 400 bin lira ödeme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye, toplam 39 milyon 400 bin lira ödeme gerçekleştirdiklerini bildiren açıklamasında, doğum yardımı uygulaması hakkındaki bilgileri paylaştı.

"DOĞUM YARDIMI, ANNE VE AİLELERİMİZ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARDAN BİRİ"

Ailenin önemine dikkati çeken Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde durduğu gibi nesli muhafaza etmenin yolu aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Toplumu korumak da ancak aileyi korumakla mümkündür. Bu anlayışla aile kurumunu güçlendirecek politikalara özel önem veriyor, annelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Annelerimize verdiğimiz doğum yardımı da hem annelerimiz hem de ailelerimiz için yürüttüğümüz çalışmalardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞUM YARDIMI TÜM ANNELERİ KAPSIYOR"

Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm anneleri kapsadığına dikkati çeken Selçuk, uygulamaya başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini anımsattı.

BUGÜNE KADAR 2.6 MİLYARLIK ÖDEME YAPILDI

Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 6 milyon 100 bin çocuk için toplam 2 milyar 600 milyon lira doğum yardımı yaptıklarına işaret eden Selçuk, doğum yardımlarının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişletildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 2 yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını vurguladı.