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    Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir’deki SED ödemelerini öne çektik

    İzmir’de Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti alan ailelerin ödemeleri deprem nedeniyle öne alınarak banka hesaplarına aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 11:23
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:53
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    Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir’deki SED ödemelerini öne çektik

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını belirtti.

    SED ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ

    Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk, “Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5.700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

    Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir’deki SED ödemelerini öne çektik #1

    DİĞER İLLERDEKİ ÖDEMELER 8-15 KASIM'DA

    Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin 8-15 Kasım 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirterek, “SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

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