Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda teröristleri imha etmek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Dün Tel Abyad ve Resulayn'ın obüsler ve jetlerle vurulmasının ardından; akşam saatlerinde kara harekatı da başladı.

"ŞEHİTLERİMİZ OLUYOR VE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'la bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.

İmamoğlu şunları söyledi; "Türkiye’nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım... Ama bölgedeki iki unsur ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim. Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz? Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız."