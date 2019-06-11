Ekrem İmamoğlu konuşuyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında soruları yanıtlıyor.

NVT'de canlı yayın konuğu olan İmamoğlu, ilk olarak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile yapılacak olan canlı yayına yönelik konuştu.

İmamoğlu, "Israrlı çabamın kabul görmesi güzel. Modaretör konusuna hiç girmedim. İsmail Küçükkaya için karar verildi. Mekansal ve teknik detaylar netleşti.

Zihinlerde hangi sorular varsa sorulması taraftarıyım. Soruları yollamasalar da olur. Eşitliğin korunması gerekir. Her şeyi konuşalım.

Kuşkucu yaklaşım doğru değil. Kabul etmeyin diyenler var. Biz 17 yıldır bu niçin yapılmıyor diyen bir anlayışa sahibiz.

Ben bu münazaraya alışık bir insanım. İnanılmaz bir ferahlık yaratır böyle karşılaşmalar. Ben çok rahatım. İstanbul'u anlatmış biriyim ben. Gönülleri rahat olsun. Bu bir vazifedir. İstanbul halkı adına olan sorumluluğumu Pazar günü yerine getireceğim." dedi.

Ordu'da yaşanan VIP krizine ilişkin de değerlendirme yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben bir bayram tebriği için Trabzon'a gittim. Oralıyım. Ata mezarlarımız orada. Ziyaret edip, dua ediyoruz. Bayramlaşma ötesinde bir şey yaşadık. Karadeniz'in yaşadığı en büyük bayramlaşmaydı.

Bir özel uçak kiralayarak Trabzon'a gittik. Trabzon'da beni nerede karşılayacaklar diye sorunlarla ilgilenmem. Teşkilatımız var. Bu güzel buluşmayı karartmak isteyenler oldu. Bir tuzak kuruldu.

Bir kalabalık etrafımızı sardı. Annemin benzi attı. Ne oluyor diye sordum. Buradan girişiniz yasaklandı. Vali beyin talimatı denildi. Vali beye rütbe taktırmayın dedim.

Polislerle karşılaştık. Kusura bakmayın deyip içeriye geçtik. Bu süreçte onu dedi bunu dedi diye konuşmalar oldu. Konuşulacaksa 1 milyona yakın insanın Karadeniz'de olan ilgisini konuşsun. "

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