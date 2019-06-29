Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maslak’taki bir özel üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

Burada öğrencilere İstanbul'a ilişkin yapacağı projelerinden kısaca bahseden İmamoğlu, Esenler ve Harem Otogar'ının taşınması ile ilgili bilgiler vererek, "Bu kaynağın farkında olan bir yöneticinizim. Bu şehrin her anında sizlerden faydalanacağımın sözünü veriyorum. Benim ne popülizmle işim var ne de Pontus’la şunla bunla işim var. Benim, akıl ve bilimle işim var. Bilişim vadilerini sizlerle kuracağız. Esenler dediniz. O büyük alanlar, o rezerv alanlar bu şehir adına kötü kullanıldı.





"PEŞKEŞ ÇEKİYORUM"

Hem Harem’i hem de Esenler’i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı’nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul’un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Bazıların belki işine gelmemiş olabilir. ‘Birilerine peşkeş mi çekiyor’ diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum.” dedi.

İmamoğlu: Esenler Otogarı’nı, akla ve bilime peşkeş çekeceğim İZLE

"RAHATIM"

İstanbul'u yönetmenin büyük bir görev olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Eğitimcilerimizin katkısıyla fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişiyor. Yolları açık olsun. Gençlerle her yerde bulunmayı çok arzu ediyorum. Bazen bana, ‘Neden bu kadar rahatsın’ diyorlar. İstanbul’u yönetmek büyük bir görev. 6 aylık stres dolu, tanımlaması zor günler yaşadık. Rahatlığım, kesinlikle milletimize olan güvenimizden kaynakladı. Özellikle rahatlığımı tetikleyen, bana umut veren, sahada gördükçe, kucaklaştıkça ümidimde ne kadar haklı olduğumu ispat eden, enerjisiyle, özgüveniyle, geleceğe umutla bakan gençlerdi en büyük ümidim. O beni çok güçlendirdi. Gençlere çok teşekkür ediyorum. Eğitimcilere ve kıymetli hocalarına teşekkür ettim ama onlar için her türlü fedakarlığı yapan anne-babalarına, ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞME SORUNU VAR"

"Türkiye’nin en büyük sorunu, belki de gerçeklerle yüzleşme sorunu." diyen İmamoğlu, "Popülizm hayatımıza o kadar nüfuz ediyor ki, gerçeklerle yüzleşme fırsatı bulamıyoruz. Gerçeklerle yüzleşmek yerine, saçma sapan konularla toplumun zihnini meşgul ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ümitsizleştiriyoruz. Bunu yapanlar koca koca insanlar. Bu ülkenin yöneticileri, bizler, siyasiler. Sorun toplumun kaynağında değil. Yöneticilerin kendilerine çeki düzen vermesi gereken günlerdeyiz. Bunun içinde herkes var. Yöneticiler var, siyasiler var, üniversiteler de var. Üniversiteler, özgür davranabilmeyi, düşünebilmeyi, konuşabilmeyi, herkese kapılarını açabilmeyi, gerektiğinde bu ülkenin yanlış giden konularını herkesin yüzüne vurabilmeyi ve sorgulamayı başarabilse, gerçekten ciddi bir adım atmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından ”Her şey çok güzel olacak” tezahüratı yapıldı.