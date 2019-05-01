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Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs münasebetiyle İstanbulluların bayramını Yunus Emre'nin sözlerinden alıntı yaparak kutladı. Bu mesaja Canan Kaftancıoğlu'nun ne tepki vereceği ise merak konusu

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 11:29..
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Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların işçi bayramını SMS'le kutladı.

Hak, hukuk, adalet çağrısı yapılan Yunus Emre alıntılı mesajda, “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” Yunus Emre’nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz, hak hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara." ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun tasavvuf şiirinin en önemli isimlerinden Yunus Emre'den alıntı yapması akıllara Canan Kaftancıoğlu'nu getirdi.

2 yıl önce Kut'ül Amare Zaferi'nın 99'uncu yıl dönümünde kutlama mesajı atan kişinin gönderisini sosyal medyada paylaşarak, "Fesupanallah! Birileri sabrımı test ediyor." şeklinde tepki göstermişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

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