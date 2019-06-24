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İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

Yüzde 54 ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinde de yüksek oy oranları aldı.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 08:47..
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İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ın ardından dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 binlik bir fark atarken ilçelerde de büyük destek gördü.

İLÇE İLÇE OY ORANLARI

 

İLÇE EKREM İMAMOĞLU % BİNALİ YILDIRIM %
Adalar 70.96 28.63
Arnavutköy 38.71 60.22
Ataşehir 59.88 39.36
Avcılar 62.01 37.37
Bağcılar 42.45 56.53
Bahçelievler 51.83 47.26
Başakşehir 47.55 51.26
Bayrampaşa 50.67 48.52
Beşiktaş 83.71 15.75
Beykoz 49.76 49.25
Beylikdüzü 61.70 37.62
Beyoğlu 51.42 47.67
Büyükçekmece 58.74 40.76
Çatalca 59.45 39.91
Çekmeköy 50.66 48.60
Esenler 37.97 61.08
Esenyurt 57.20 42.07
Eyüpsultan 53.91 45.22
Fatih 49.18 49.06
Gaziosmanpaşa 46.26 52.88
Güngören 48.85 50.23
Kadıköy 81.71 17.60
Kağıthane 48.56 50.54
Kartal 58.49 40.66
Küçükçekmece 59.42 39.74
Maltepe 63.11 36.18
Pendik 46.07 52.89
Sancaktepe 51.59 47.58
Sarıyer 60.81 38.35
Silivri 61.86 37.50
Sultanbeyli 32.89 65.83
Sultangazi 41.37 57.63
Şile 49.72 49.35
Şişli 73.32 25.95
Tuzla 53.17 45.96
Ümraniye 47.51 51.60
Üsküdar 54.17 44.84
Zeytinburnu 52.09 47.13
Bakırköy 79.25 20.16

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