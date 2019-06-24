İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ın ardından dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 binlik bir fark atarken ilçelerde de büyük destek gördü.

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