İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ın ardından dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 binlik bir fark atarken ilçelerde de büyük destek gördü.
İLÇE İLÇE OY ORANLARI
|İLÇE
|EKREM İMAMOĞLU %
|BİNALİ YILDIRIM %
|Adalar
|70.96
|28.63
|Arnavutköy
|38.71
|60.22
|Ataşehir
|59.88
|39.36
|Avcılar
|62.01
|37.37
|Bağcılar
|42.45
|56.53
|Bahçelievler
|51.83
|47.26
|Başakşehir
|47.55
|51.26
|Bayrampaşa
|50.67
|48.52
|Beşiktaş
|83.71
|15.75
|Beykoz
|49.76
|49.25
|Beylikdüzü
|61.70
|37.62
|Beyoğlu
|51.42
|47.67
|Büyükçekmece
|58.74
|40.76
|Çatalca
|59.45
|39.91
|Çekmeköy
|50.66
|48.60
|Esenler
|37.97
|61.08
|Esenyurt
|57.20
|42.07
|Eyüpsultan
|53.91
|45.22
|Fatih
|49.18
|49.06
|Gaziosmanpaşa
|46.26
|52.88
|Güngören
|48.85
|50.23
|Kadıköy
|81.71
|17.60
|Kağıthane
|48.56
|50.54
|Kartal
|58.49
|40.66
|Küçükçekmece
|59.42
|39.74
|Maltepe
|63.11
|36.18
|Pendik
|46.07
|52.89
|Sancaktepe
|51.59
|47.58
|Sarıyer
|60.81
|38.35
|Silivri
|61.86
|37.50
|Sultanbeyli
|32.89
|65.83
|Sultangazi
|41.37
|57.63
|Şile
|49.72
|49.35
|Şişli
|73.32
|25.95
|Tuzla
|53.17
|45.96
|Ümraniye
|47.51
|51.60
|Üsküdar
|54.17
|44.84
|Zeytinburnu
|52.09
|47.13
|Bakırköy
|79.25
|20.16