Eksi 7 derecedeki Erzincan'da gölet dondu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.
GÖLET BUZ TUTTU
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi’nde suni kar üretimi için kullanılan kar göletinin yüzeyi, soğuk havayla birlikte buz tuttu.
KEYİF YAPMAK ÇOCUKLARA VE KAZLARA KALDI
Yaklaşık 10 santimetre buzla kaplanan gölet, doyumsuz bir manzara oluşturdu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu buz tutan göletin üzerinde gezen kazların güzelliği ise hayran bıraktı. Ortaya çıkan kış manzarası havadan da görüntülendi. Aileleriyle birlikte Ergan Dağı'nı gezmeye gelen çocuklar ise kar üzerinde oyun oynayarak günün tadını çıkardı.