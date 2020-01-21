El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüphelilerin savunması

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine kargo aracılığıyla 'drone' gönderen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
İstanbul, Hatay ve Adana'da belinlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Adana'daki baskında Suriye uyruklu Muhammet El M. ile Cafer D., Mehmet Salih Y. ve Bilal A. yakalanarak gözaltına alındı.
"DOĞA VE DÜĞÜN FOTOĞAFI ÇEKMELERİ İÇİN GÖNDERDİK"
Suriye'deki El Kaide üyelerine ulaştırmak üzere kargoyla Hatay'a 4 drone gönderdikleri saptanan şüpheliler, ifadelerinde drone'un silah olarak kullanıldığını bilmediklerini, akrabalarına Suriye'de doğa ve düğün fotoğrafları çekmeleri için gönderdiklerini ileri sürdükleri öğrenildi.
3 ZANLI TUTUKLANDI
Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cafer D. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 3 zanlı tutuklandı.