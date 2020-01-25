Elazığ'da korku yaratan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem bölgede geniş bir alanda hissedilmişti.

ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.

Elazığ depreminin ses kaydı ViDEO

DEPREMİN TÜYLERİ ÜRPERTEN SES KAYDI

ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Kırılma ve titreme seslerinin geldiği kayıt tüyleri ürpertecek cinsten.