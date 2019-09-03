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Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Otomobilin çarptığı anneanne hayatını kaybetti, 8 yaşındaki torunu ağır yaralandı.

İHA | 03.09.2019 - 23:11..
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Elazığ-Yurtbaşı beldesi karayolunda kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre’ye (8), H.K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Çarpmanın etkisi ile anneanne ve torunu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Özün ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine torunu ise Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Özün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

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