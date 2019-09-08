Elazığ’da motosikletteki 2 kişiyi ezen şoför kaçtı

Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302’nci Sokakta, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HZ 281 plakalı hafif ticari araç, Harun Çetintaş (24) idaresindeki 35 AAK 83 plakalı motosiklete çarpıp altına aldı. Kazada sürücü Çetintaş ve arkasında oturan Ünal Tuzsuzoğlu ağır yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı ancak motosiklet sürücüsü Çetintaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmayı sürdüren Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.