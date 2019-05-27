taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0551
Euro
6.7833
Altın
1285.43
Borsa
86925.63
Gram Altın
249.943

Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

4 ilde düzenlenen ve 1 milyon 500 bin TL’ye bloke işlemi uygulanan operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İHA | 27.05.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışma kapsamında çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ merkezli Bartın, Antalya ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

1 MİLYONLUK BLOKE İŞLEMİ

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 138 bin 400 TL nakit para ve birçok dijital materyal de ele geçirilirken, ayrıca şahısların banka hesaplarında bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’ye de bloke işlemi uygulanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

245
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

270
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

44
Van'a 50 fabrika açılacak

Van'a 50 fabrika açılacak

135
Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı adımı

35
Japonya 105 adet F-35 alacak

Japonya 105 adet F-35 alacak

63
İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir