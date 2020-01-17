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Elazığ'da şehit babasının yaptığı kamyonet

Hakkari'de 2011 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Raşit Ercan’ın babası İsrafil Ercan, 'Yerli, Milli ve Köylü' ismini verdiği mini bir kamyonet yaptı.

DHA | 17.01.2020 - 14:08..
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesinde yaşayan ve yaklaşık 50 yıl tır şoförlüğü yapan şehit babası İsrafil Ercan, evinin bahçesinde 2 yıl önce kendi imkanlarıyla mini bir kamyonet yapmaya başladı.

Ercan, 2 yıldır devam eden çalışmalarının ardından çalışır duruma gelen mini kamyonete 'Yerli, Milli ve Köylü' ismini verdi.

Elazığ'da şehit babasının yaptığı kamyonet

"HER AN ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ"

İsrafil Ercan, "2011’in ekim ayında oğlum şehit oldu. O şehadet mertebesinden sonra üzerimdeki stres ve acıyı atmak için bu aracı yapmaya başladım. Şehit, bizim için büyük bir gururdur. Hepimizin istediği bir şeydir. Ben ve dört tane oğlum daha var, devletimiz ve vatanımız uğruna gerektiği her an şehit olmaya hazırız." dedi.

Elazığ'da şehit babasının yaptığı kamyonet

HURDALARI TOPLAYIP YAPTI

Hurdalardan kamyonet yaptığını dile getiren Ercan, "Stresimi atmak için bu işe yöneldim. Bu makineyi kendi imkanlarımla hurdaların parçalarını toplayıp yaptım. 2 senedir uğraşıyorum ve daha sekiz aylık bir işi var. Normalde traktör olarak yapmak istiyordum. Uluslararası tır şoförlüğü yapıyordum. Bu nedenle kamyonet yapmaya karar verdim. İki parçası torna ile yapıldı. Diğer bütün parçaları ellerimle yaptım. Damperini de yapacağım. Zamanla olacak bu çalışmalar." diye konuştu.

Elazığ'da şehit babasının yaptığı kamyonet

"YERLİ, MİLLİ VE KÖYLÜ"

Kamyonetine 'Yerli, Milli ve Köylü' ismini verdiğini de dile getiren Ercan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, öyle bir proje yaptı ki dünya çapında birinci sırada. Çok güzel bir proje. Ne kadar sevindiğimi ve gurur duyduğumu anlatamam. Onun yapmış olduğu arabalar, ‘Yerli ve Milli’, benimki ise ‘Yerli, Milli ve Köylü’ tarzında bir proje. Benim kamyonetimin de adı bu. Şoför olarak kafamın içinden gelenleri yaptım." dedi.

Elazığ'da şehit babasının yaptığı kamyonet

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