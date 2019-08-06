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Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı

Elazığ’da 6 yıl önce hamile üvey annesini öldüren ve 2 kere yakalanmasına rağmen cezaevinden firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

İHA | 06.08.2019 - 14:24..
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Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde Fethi Ahmet G., tartıştığı hamile üvey annesi Derya Ö.'yü tüfekle ateş açarak öldürdü.

Zanlı yakalanmasının ardından olay tarihinde yaşı 17 olması nedeniyle, 15 yıl hapis cezası aldı. Cezasının bir kısmını çeken zanlı, açık cezaevine nakledildi.

Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı

İKİ KERE YAKALANMASINA RAĞMEN YİNE FİRAR ETTİ

Zanlı, Sivas ve Elazığ'daki açık cezaevlerinden 2 kere yakalanmasına rağmen firar etti. Elazığ İl Jandarmaya bağlı ekipler, zanlı Fethi Ahmet G.'nin Elazığ şehirlerarası otobüs terminalinde çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otogara operasyon düzenledi.

Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı

JASAT DESTEK VERDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) destek verdiği operasyonda şüpheli, kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı

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