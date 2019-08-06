Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde Fethi Ahmet G., tartıştığı hamile üvey annesi Derya Ö.'yü tüfekle ateş açarak öldürdü.
Zanlı yakalanmasının ardından olay tarihinde yaşı 17 olması nedeniyle, 15 yıl hapis cezası aldı. Cezasının bir kısmını çeken zanlı, açık cezaevine nakledildi.
İKİ KERE YAKALANMASINA RAĞMEN YİNE FİRAR ETTİ
Zanlı, Sivas ve Elazığ'daki açık cezaevlerinden 2 kere yakalanmasına rağmen firar etti. Elazığ İl Jandarmaya bağlı ekipler, zanlı Fethi Ahmet G.'nin Elazığ şehirlerarası otobüs terminalinde çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otogara operasyon düzenledi.
JASAT DESTEK VERDİ
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) destek verdiği operasyonda şüpheli, kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.