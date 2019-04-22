Elektrikli araçlar hava kalitesini ve çevreyi iyileştiriyor

Elektrikli araçlar iklim ve çevre için ne kadar önemli? İşte bu sorunun cevabını merak eden bir araştırma ekibi, elde ettiği bulguları bütün dünya ile paylaştı. Yapılan çalışmanın sonucuna göre elektrikli araçlar, hava kalitesini artırıyor ve karbon salınımını düşürüyor.

Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, elektrikli araçlar ile içten yanmalı motorlara sahip otomobillerin hava kirliliği üzerindeki etkilerini araştırdı. Ekip, elektrikli araçların iklim ve çevre için ne derece önemli olduğuna dair birçok bulgu elde etti.

İki araç türü arasındaki farkları ölçmek için araştırmacılar, yeniden düzenlemen bir algoritma ve hava kalitesi modeli simülasyonlarını kullandılar.

Araştırma ekibi üyesi Daniel Horton, ''Sıkça okuduğumuz iklim değişikliğinin çevre üzerindeki korkunç etkileri haberlerine kıyasla, bizim yaptığımız çalışma daha çok bir çözüm üretmek ile ilgili. Günümüzde iklim değişikliklerinin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için de ulaşım sistemimizi elektrikli hale getirmemiz gerekiyor. Elektrikli araç kullanımının net karbon emisyonlarını azalttığını ve havayı temizlediğini bulduk.'' ifadelerini kullandı.

Günümüzde kullanımı bir hayli artan elektrikli otomobiller, ileride daha da yaygın kullanılarak normal otomobillerin yerini alacak. Birçok ülke, şimdiden elektrikli araçlara özel yollar ve istasyonlar inşa ederek geleceğe hazırlanıyor.i

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