Ellerini bırakıp rubik küp çözdü, ehliyeti gitti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde motosikletiyle sosyal medya fenomeni olmak isteyen bir kişi, motosikletinin üzerine yerleştirdiği kutudan çıkardığı rubik küpü trafikte seyir halindeyken çözmeye çalıştı.

35 KİLOMETRE HIZLA GİTTİ

Rubik küpü çözmesini, motosiklet kullanmasını bildiğini anlatan çılgın genç, "O halde neden motosiklet kullanırken, rubik küpü çözmeyeyim' diyerek yola çıktım. İlk videomu çektim." dedi. Çılgın genç, 35 kilometre hızla seyreden motosikletinde küpü çözdü.

Motosiklet üzerinde rubik küp çözdü İZLE

KÜPÜ ÇÖZERKEN DİĞER ARAÇLAR YANINDAN HIZLA GEÇTİ

Trafiğe açık alanda denemesine rağmen takipçilerine, iki işin birlikte ne kadar zor olduğunu anlatan ve yapacaklarsa trafiğe kapalı alanda denemeleri tavsiyesinde bulunan sürücünün, küp çözerken yanından diğer araçların hızla geçmesi gözlerden kaçmadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan genç, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

EKİPLER GÖZALTINA ALDI

İsminin Hürkan K. olduğu tespit edilen genç, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan gence, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. Trafik ekipleri tarafından farklı suçlardan toplamda 686 lira para cezası alan Hürkan K’nın, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da en az 3 bin 600 lira para cezası ödeyeceği öğrenildi.