Elon Musk gelecek yıl robot taksi uygulamasını başlatacak

Tesla CEO’su Elon Musk, 2020 yılında Uber ve diğer taşımacılık firmaları ile rekabet edebilmek için otomobillerine tam otomatik sürüş özelliği kazandırarak robot taksi ağı kuracak.

Gelecek yıl tam 1 milyon robot taksiye sahip olacaklarını açıklayan Elon Musk, bu büyük projeyi gerçekleştirmede ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bazı yasal sınırlamalar nedeniyle bölge bölge hizmet verecek robot taksiler, zamanla bütün ülkelere yayılacak.

Tesla sahiplerinin, araçlarını robot taksiye dönüştürmesi ise oldukça basit olacak. Sürücüler, Tesla’nın kendi uygulamasını kullanarak araçlarını şirket ağına ekleyecek ve sisteme katılmış olacak. Daha sonra ise araç sahipleri, otomobillerinden ek gelir elde edebilecek. Özetlemek gerekirse, siz keyfinize bakarken Tesla'nın otomatik pilotu tıpkı bir taksi şoförü gibi müşteri taşıyarak size para kazandıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre robot taksi hizmeti, araç sahiplerine yılda 30 bin dolara yakın para kazandıracak. Peki siz sürücüsüz bir taksiyle yolculuk yapmak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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