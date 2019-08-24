Emine Bulut'un annesi konuştu

Kırıkkale'de Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde vahşice katledilen Emine Bulut, Türkiye'yi yasa boğdu.

Kadına karşı şiddetin geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne seren vahşi cinayetin ardından acılı anne Fadime Bulut, ilk kez konuştu.

Acılı anne, Fedai Baran'ın ayrıldıktan sonra kızını sürekli tehdit ettiğini söyledi.

BOŞANDIKTAN SONRA HEP KIZINI GÖRDÜ

Fadime Bulut, "Kızım bu caniden ilk ayrılıp yanımıza geldiğinde, birkaç yıl bekledi. Resmi olarak boşanmadı. Hep umut ettik barışsınlar diye ama baktık olmuyor, boşandılar. Boşandıktan sonra da bu adam hep kızını gördü. Bir sıkıntı çıkarmadık.

TEHDİTLER YÜZÜNDEN GİZLİ GİZLİ AĞLIYORDU

Ama bu cani kızımı tehdit ediyormuş. Kızımın hep gizli gizli ağladığını duyuyordum. Sonra öğrendim ki tehdit edildiği için ağlıyormuş, babası kanser olduğu için bu durumu babasına söylemek istemiyordu.

KİMSE DUYMADI MI YAVRUMUN SESİNİ

Hani kadınların hakları, kadınları kesip kesip atıyorlar. Ben şuna da üzülüyorum, orada müdahale edecek hiç mi bir Allah'ın kulu, merhametli kimse yoktu. Benim çocuğum 'Ölmek istemiyorum' demiş, kimse duymadı mı yavrumun sesini? Çocuğunun yanında bir baba nasıl bunu yapar? Biz şimdi torunumun yanında hiçbir şey konuşamıyoruz, ağlamamaya çalışıyorum. Torunum bana, 'Anneanne ağlama' diyor. Allah bu acıları kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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