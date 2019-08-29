Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için mesaj yayınladı

Yazar Şule Yüksel Şenler, dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

Şenler, başörtüsünün eğitimli Müslüman kadınların hayatına girmesi konusunda 1960-1970 yılları arasında yazıları ve Anadolu'yu şehir şehir gezerek düzenlediği konferanslarıyla tanınır oldu.

İLK BAŞÖRTÜSÜ EYLEMİ

Anadolu'yu gezerek verdiği konferanslar sık sık tartışmalara neden oldu. İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bu konferanslar, Türkiye'nin ilk başörtüsü eylemleri olarak tarihe not düşüldü.

ŞULEBAŞ MODELİ

Onu taklit eden genç kızlar, aynı şekilde başlarını örterek "şulebaş" modelini ortaya çıkardı.

TAYYİP ERDOĞAN İLE EMİNE ERDOĞAN'I TANIŞTIRDI

Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın tanışmasında da büyük rol oynadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bugün Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardında Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı.

Şenler'in cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan da katıldı.

EMİNE ERDOĞAN MESAJ YAYINLADI

Emine Erdoğan da Twitter sayfasında Şenler için bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajında: "... Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona büyük bir şükran borçluyuz." ifadeleri de yer aldı.

Hayatı mücadeleyle geçen isim Şule Yüksel Şenler