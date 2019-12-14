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Eminönü'nde umut kuyruğu devam ediyor

Ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu.

DHA | 14.12.2019 - 19:01..
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Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti.

Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KORİDOR AÇTI

Onlarca metre uzunluğundaki kuyruğun, Eminönü'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı.

Eminönü'nde umut kuyruğu (2)  -1

KUYRUĞUN DAHA DA UZAMASI BEKLENİYOR

Eminönü'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Eminönü'nde umut kuyruğu (2)  -2

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