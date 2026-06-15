Emir Kalenuyi: Umarım, seyahat sorunlarımız oyun kalitemizi etkilemez

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Emir Kalenuyi, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Meksika'dan Los Angeles'a gelen İran Milli Takımı'nda, Kalenuyi ve futbolcu Mehdi Taremi, 16 Temmuz Salı günü TSİ 04.00'te Los Angeles Stadı'nda oynayacakları Yeni Zelanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"UMARIM OYUN KALİTEMİZİ ETKİLEMEZ"

Kalenuyi, "Ülkemiz için burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz." diyerek "Umarım, Dünya Kupası'ndaki seyahat sorunlarımız oyun kalitemizi etkilemez." ifadelerini kullandı.

"BİZ POLİTİKACI DEĞİLİZ"

Savaştan çıktığı ülkeye Dünya Kupası için giriş yapmaları hakkında gelen sorulara ise teknik adam, "Futbol oynamak için buraya geldik. Saygı duyulması gereken İranlılar için oynayacağız. Biz politikacı değiliz." dedi.

"OLUMSUZ ETKİSİ OLDU"

Kamp yerlerinin ABD'den Meksika'ya alınması hakkında ise Kalenuyi, "Kampımızın yeri ABD’den Meksika’ya alındı ve tabii ki bunun bize olumsuz etkisi de oldu." bilgisini verdi.

"ÇALIŞMALARA ZAMANINDA BAŞLAYAMADIK"

Kalenuyi, "Antrenmanlara daha önce başlamalıydık, geç vardık ve çalışmalara zamanında başlayamadık. Ama oyuncularım, iyi performans göstermek için çok kararlı ve istekli. İran halkı için ellerinden geleni yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Futbolcularının yaşananların ötesinde futbola odaklanması için elimden geleni yaptığını belirten teknik adam, Yeni Zelanda maçı için ise "Her takım buraya hak ederek geldi. İlk maç her zaman zordur elimizden geleni yapacağız." dedi.

"GERGİNLİK VAR"

İranlı futbolcu Mehdi Taremi ise, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ı kastederek "Sadece İranlılar değil hakemler bile bu turnuvadan olumsuz etkilendi. Evet, bir gerginlik var." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL HER ZAMAN İNSANLARI BİRLEŞTİRİR"

"Futbol her zaman insanları birleştirir" diyen Taremi, "Buraya futbol oynamaya geldik, siyasi konulara müdahil olmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"UMARIM GÜZEL BİR MAÇ OLUR"

Yeni Zelanda maçı hakkında ise Taremi, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız Umarım güzel bir maç olur." değerlendirmesinde bulundu.

TERCÜME SORUNU

Öte yandan, basın toplantısında tercüme sorunu da yaşandı.

Kulaklıklarda sorun olduğu belirtilerek, İngilizce ve İspanyolca sorular, Farsçaya çevrilemedi.